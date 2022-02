Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ladendieb greift Mitarbeiter an - Roller gestohlen - Honda gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ladendieb greift Mitarbeiter an

Kirchheim. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Stockäcker" wurde am Dienstagmittag (15.02.), gegen 15.30 Uhr, auf einen Ladendieb aufmerksam, der Lebensmittel in Höhe von rund 40 Euro stehlen wollte. Zur Personalienfeststellung nahm er den Beschuldigten mit in ein Büro. Dort griff der Mann den Mitarbeiter an und flüchtete ohne Diebesgut in Richtung Ortsmitte. Begleitet wurde er dabei von einer weiteren unbekannten männlichen Person. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäisch, circa 35 Jahre alt, schlanke Statur, rund 185 bis 188 Zentimeter groß, kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einer dunkle Softshell-Jacke, einer eckigen Brille und einem schwarzen Rucksack ähnlich einer Sporttasche. Zudem trug der Täter eine schwarze Stoffmaske als Mund-Nasen-Bedeckung.

Sein Begleiter wird wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäisch, circa 175 Zentimeter groß, etwas längere blonde und nach hinten gestylte Haare. Er trug eine knielange Winterjacke in den Farben Beige, Schwarz und Weiß.

Wer Hinweise zu den zwei unbekannten Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Roller gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag (15.02.) einen Roller, der an Straße "Am Roten Graben" vor einem Wohnhaus abgestellt war, auf noch unbekannte Weise. Das Zweirad des Herstellers Aprilla in den Farben Grün, Rot und Weiß hat einen Wert von rund 650 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Honda gestohlen

Bad Hersfeld. Ein mittels Lenkradschloss gesichertes Motorrad, eine schwarze Honda NX 125, wurde in der Nacht zu Dienstag (15.02.) durch unbekannte Täter entwendet. Das Zweirad war an der Straße "Am Hopfengarten" geparkt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

