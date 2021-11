Polizei Mettmann

POL-ME: Räuberische Erpressung auf Tankstelle - Velbert - 2111105

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 18.11.2021, gegen 21:45 Uhr, meldete eine 21-jährige Angestellte einen Überfall auf die von ihr betreute Tankstelle an der Rheinlandstraße in Velbert. Kurz zuvor war eine maskierte Person in die Tankstelle gelaufen und forderte unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen. Nachdem er diese in einer mitgeführten schwarzen Tasche verstaut hatte, flüchtete er mit einer Beute von mehreren Hundert Euro zu Fuß in Richtung Mettmanner Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme der Täter. Durch die Geschädigte, die zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde, sowie einem weiteren Zeugen wurde der männlichen Täter wie folgt beschrieben:

ca. 165 bis 170 cm groß, zwischen 20 und 35 Jahren alt, schlanke Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, 2 FFP2-Masken vor dem Gesicht, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, blauer Jeanshose und schwarzen Schuhen.

Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Velbert, Tel.: 02051 / 9466110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell