POL-OH: Verkehrsunfall Am Kleegarten in Fulda mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden

Am Mittwoch, dem 16.02.2022 gegen 14.20 Uhr befuhr eine 40-jährige aus Fulda die Straße "Am Jagdstein" und wollte den Kreuzungsbereich "Am Jagdstein / Kleegarten" überqueren. Hierbei übersah diese den Polo einer 40-jährigen, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Eine Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. In dem Skoda der Unfallverursacherin befanden sich noch vier Kinder im Alter zwischen 5 bis 14 Jahren, die alle bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Zu weiteren Untersuchungen wurden die Kinder ins Klinikum nach Fulda verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 14.000 Euro.

