Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Crash bei Fahrstreifenwechsel

Fulda. Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (14.02.) leicht verletzt. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 20.05 Uhr in Fulda die Kohlhäuser Straße aus Richtung Keltenstraße kommend auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Mainstraße und wollte an der Kreuzung Kohlhäuser Straße / Mainstraße nach links in die Mainstraße abbiegen. Hierzu wechselte er plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes-Fahrer, welcher den linken Fahrstreifen neben dem Lkw befuhr. Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fulda. Am Dienstag, (15.02.), gegen 19 Uhr, wurde der Polizeistation Fulda von Passanten mitgeteilt, dass ein Verteilerkasten der OsthessenNetz GmbH in der Liebigstraße in Fulda-Malkes beschädigt sei. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich die Liebigstraße in Fulda, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Stromverteilerkasten und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

E-Bike-Fahrer verletzt

Fulda - Ein 40-jähriger E-Bike-Fahrer aus Mittelkalbach wurde bei einem Unfall am Sonntag (13.02.) leicht verletzt. Er befuhr zwischen 19 und 20 Uhr in Fulda die K 100 aus Richtung Ziegel kommend in Fahrtrichtung Kerzell-Steinberg. In Höhe km 0.800 überholte ihn, laut eigenen Angaben, ein Fahrzeug, welches kurz vor ihm wieder einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 40-Jährige ausweichen und kam zu Fall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ludwigsau. Am Dienstag (15.02.), gegen 8.10 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die B27 aus Fahrtrichtung Bad Hersfeld in Richtung Bebra. In der Ortslage Ludwigsau-Friedlos wollte er nach links in den Nachtigallenweg abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt aufgrund von Gegenverkehr zunächst warten. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. fuhr aus der Gegenrichtung vom Grundstück einer Bäckerei in den fließenden Verkehr ein, nachdem sich eine Lücke der aus Fahrtrichtung Bebra kommenden Fahrzeuge auftat. Diese Lücke nahm auch der 63-jährige Fahrer wahr und wollte diese gleichsam nutzen, um abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw-Fahrer aus Rotenburg und beide Fahrzeuge stießen trotz Vollbremsung noch leicht zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Vorfahrt genommen

Bad Hersfeld. Am Dienstag (15.02.), gegen 13.55 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Hainstraße in Fahrtrichtung Innenstadt (Reichsstraße). Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim befuhr die Straße "Neustadt" und wollte dort unerlaubt geradeaus in Fahrtrichtung Breitenstraße fahren. Dabei missachtete er das Zeichen "Vorfahrt beachten", fuhr in die Hainstraße ein und übersah den vorfahrtsberechtigten Fahrer aus Bad Hersfeld. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Der 21-jährige Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall beim Abbiegen

Schlitz. Am Sonntag (13.02.), gegen 17.30 Uhr, fuhren ein 59-jähriger Opel-Mokka-Fahrer und ein 16-jähriger KTM-Fahrer hintereinander die Bahnhofstraße in Richtung Günthergasse entlang. Als der Mokka-Fahrer nach links in den Schlossgartenweg abbiegen wollte, bremste er sein Fahrzeug ab. Dies übersah der Leichtkraftfahrer und fuhr auf das vordere Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurde der 16-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.100 Euro.

Polizeistation Lauterbach

