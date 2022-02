Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Altbatterien gestohlen - Hinweise erbeten - Küchenbrand in Wohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Altbatterien gestohlen - Hinweise erbeten

Feldatal. Auf dem Außengelände einer Firma in der Straße "Gehocksäcker" im Ortsteil Zeilbach wurden am Donnerstag (10.02.) Altbatterien im zweistelligen Bereich durch unbekannte Täter gestohlen. Bereits zwischen Sonntag (06.02.) und Donnerstag (10.02.) sind zahlreiche Altbatterien entwendet worden. Insgesamt hat das Diebesgut einen Wert im vierstelligen Bereich.

Mehreren Zeugen fiel am Donnerstag (10.02.) in der Gemarkung ein orangefarbener Pritschenwagen mit silberfarbenen Bordwänden auf. Das Fahrzeug soll am Morgen gegen 9 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Zeilbach unterwegs gewesen sein. Gefahren wurde der Pritschenwagen von einer männlichen Person, die von Passanten auf circa 30 bis 35 Jahre geschätzt wird. Ob das Fahrzeug im Zusammenhang mit den Diebstählen steht, ist nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Personen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Pritschenwagen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Küchenbrand in Wohnhaus

Herbstein. Am Mittwoch (16.02.), gegen 22.10 Uhr, ging bei der Leitstelle des Vogelsbergkreises die Meldung eines Küchenbrandes in einem Einfamilienhauses ein. Ersten Erkenntnissen zur Folge kam es im Postweg im Stadtteil Altenschlirf aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand in der Küche, der glücklicherweise noch in der Entstehungsphase von dem Bewohner bemerkt wurde. Der Mann begann unverzüglich mit den Löschversuchen und wurde kurz darauf durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr abgelöst. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell