POL-ESW: Pressebericht vom 09.02.22

Eschwege (ots)

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:45 Uhr, ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner, der die K 34 von Weidenhausen in Richtung Eltmannshausen befuhr. Das Tier verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Diebstahl eines Pedelec

Wie gestern angezeigt, wurde am 05.02.22, zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr, ein Pedelec in Eschwege entwendet. Während eines Besuches stellte der Geschädigte das Bike in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der "Kleine Hospitalstraße" ab. Zudem sicherte er das Rad mittels Faltschloss, die Bedieneinheit nahm der Geschädigte ebenfalls an sich. Nach Beendigung des Besuches musste er feststellen, dass Unbekannte das Rad aus dem Hausflur entwendet hatten. Beschreibung Pedelec: Marke "Conway", Typ: Cairon C 427, 27,5 Zoll; Farbe: Platin matt. Der Schaden beträgt 3320 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/925-0.

Sachbeschädigung

Nachträglich angezeigt wurde erneut eine Sachbeschädigung am Bismarckturm in Eschwege. Offensichtlich zwischen dem 31.12.21 und dem 03.02.22 wurde am Bismarckturm die Bronzetafel mit dem Bildnis Bismarcks erneut beschmiert und mit Glasfaserspachtel verunreinigt. Auf die Rücklehne einer Bank wurde der Schriftzug "Impft Euch ins Knie" aufgesprüht. Der Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/925-0.

Polizei Sontra

Diebstahl auf Baustelle

In der vergangenen Nacht wurden vom Baustellengelände der BAB 44, Talbrücke Lindenau, erneut zwei Batterien entwendet. Hierzu löste man die Verschraubung an einer Hubarbeitsbühne um die Batterien zu entnehmen. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 05:36 Uhr ereignete sich heute früh auf der B 80 in der Gemarkung von Freudenthal ein Wildunfall. Ein Reh wurde von dem Pkw eines 43-Jährigen aus Stauffenberg erfasst und dabei tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

