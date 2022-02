Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.02.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem im Höhenweg etwa in Höhe Haus Nummer 60 in Eschwege ein geparkter schwarzer Ford Fiesta beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt worden ist. Der Schaden an dem Ford befindet sich am hinteren linken Radkasten und beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Vorfall geschah laut Unfallbericht zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Montagmorgen 08.20 Uhr. Als verursachendes Fahrzeug kommt eventuell ein weißer Pkw Opel in Betracht. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

83-jährige Fußgängerin von Pkw angefahren; leicht verletzt

Am Montagmittag ist eine 83-jährige Fußgängerin aus Eschwege von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Gegen 11.45 Uhr wollte eine 45-jährige Autofahrerin aus Meißner am Marktplatz in Eschwege mit ihrem Auto rückwärts in eine Parklücke einparken und übersah dann die Seniorin, die hinter dem Fahrzeug vorbeigehen wollte. Die 83-Jährige wurde von dem Auto leicht erfasst, verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Mit einer leicht blutenden Wunde im Gesicht ist die Frau dann von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Geparktes Auto gestreift

Ein aus Polen stammender 55-jähriger Lkw-Fahrer hat am Montagmittag einen Unfall mit einem geringen Schaden in Höhe von 50 Euro verursacht. Der 55-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger in Bischhausen den Steinweg in Richtung B 7. Hierbei streifte er aus Unachtsamkeit mit dem Anhänger leicht an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw entlang.

Diebstahl von Bekleidung

Am gestrigen Montag wurde der Diebstahl einer Arbeitshose angezeigt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 01.02.22, 19:00 Uhr und dem 06.02.22, 14:00 Uhr. Die Hose war im Trockenraum eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus im Schlehenweg in Eschwege aufgehängt, wo sie von der Wäscheleine abgehängt und entwendet wurde. Bei der Hose handelt es sich um die Marke "Engelbert Strauss", Typ: "motion 2020" im Wert von 80 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 100 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist am Montag eine Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug angezeigt worden. Demnach haben Unbekannte am vergangenen Samstag zwischen 07.15 Uhr und 13.00 Uhr von einem schwarze Seat Ibiza die Heckscheibenwischer abgerissen und so einen Schaden von 100 Euro angerichtet. Das Auto stand zur Tatzeit in Eschwege in der Augustastraße auf dem Personalparkplatz des Herkules-Einkaufsmarktes. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geparktes Auto gestreift

Ein 84-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau hat am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Poststraße in Hessisch Lichtenau ein geparktes Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift und dadurch einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell