POL-BN: Bonn-Zentrum: Einbrecher nach Geschäftseinbruch in Untersuchungshaft - Video einer Überwachungskamera überführt 21-Jährigen

Bonn (ots)

In einer Justizvollzuganstalt befindet sich mittlerweile ein 21-jähriger Mann, der am Sonntag (09.01.2021) in ein Restaurant auf der Friedrichstraße eingebrochen war. Das Video einer Überwachungskamera hatte den Mann überführt.

Nachdem der Betreiber des Restaurants den Einbruch bemerkt und die Videos seiner Überwachungskamera ausgewertet hatte, erkannte er den vermeintlichen Täter in der Nacht zu Montag (10.01.2022) auf dem Bertha-von-Suttner-Platz wieder und verständigte die Polizei. Hier kam es in der Folge zu einem Gerangel mit dem Tatverdächtigen, bei dem der 21-Jährige leicht verletzt wurde. Letztlich konnte der Betreiber, gemeinsam mit drei Bekannten, den Verdächtigen bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Innenstadt festhalten.

Auch die Polizei konnte das Video sichten, das den 21-Jährigen bei der Tatausführung zeigte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizistinnen und Polizisten auch einen Schraubendreher - vermutlich das Tatwerkzeug. Bei der Spurensuche bzw. Spurensicherung war an der Eingangstür des Restaurants in der Friedrichstraße eine entsprechende Hebelspur festgestellt worden. Der polizeibekannte Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter schickte den 21-Jährigen, der die Tat auch eingeräumt hatte, am Montag schließlich in Untersuchungshaft.

Das für Einbruchsdelikte zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei prüft indes, ob der Mann für weitere Geschäftseinbrüche in der Bonner Innenstadt verantwortlich sein könnte.

