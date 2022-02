Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Drei Leichtverletzte in der Maberzeller Straße

Fulda. Ein 42-jähriger Mercedes Benz Sprinter-Fahrer und seine 41-jährige Beifahrerin, beide aus Hosenfeld sowie ein 70-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus dem Landkreis Gießen wurden bei einem Unfall am Mittwoch (16.02.) leicht verletzt. Der Sprinter-Fahrer befuhr gegen 14 Uhr in Fulda die B 254 (Maberzeller Straße) stadtauswärts und wollte nach links abbiegen. Hierzu musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Transit-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Sprinter auf. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Von Fahrbahn abgekommen

Eiterfeld. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (17.02.), gegen 04.45 Uhr, befuhr ein polnischer Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter die L 3171 von Fürsteneck kommend in Richtung Oberweisenborn. In einer Linkskurve kam er Höhe Wölf bei starken Böen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr einen Flutgraben und stieß gegen einen Wasserdurchlass. Anschließend blieb er mit einem Totalschaden auf dem angrenzenden Feld stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Sprinter fährt gegen Spielplatz-Begrenzung und flüchtet

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (16.02.), gegen 09.25 Uhr, parkte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen weißen Daimler Benz Sprinter auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Rudolf-Diesel-Straße. Beim Einparken fuhr der Fahrzeugführer rückwärts in die Parklücke und stieß dabei mit seinem Heck gegen die verglaste Begrenzung des dahinter befindlichen Spielplatzes. Hierbei zersprang das Glas der Begrenzung. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lkw beschädigt Grundstückszaun

Kirchheim. Am Mittwoch (16.02.), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein Lang-Lkw den Lerchenweg in aufsteigende Richtung. In einer Rechtskurve musste der Lkw rangieren, um die Kurve passieren zu können. Dabei fuhr er seitlich gegen den Randstein und den Zaun eines Grundstücks. Anschließend entfernte sich der Lkw unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Wildeck. In der Nacht zu Donnerstag (17.02.), gegen 03.44 Uhr, befuhr ein Opel-Fahrer aus Wehretal die L 3248 aus Richtung Wildeck-Richelsdorf kommend in Richtung Sontra-Blankenbach. Aufgrund eines Wildwechsels, versuchte der Fahrer auszuweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in Folge dessen im Straßengraben zum Stehen. Da beim Fahrer der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

