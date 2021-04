Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Rotationslasers

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter einen Rotationslaser, Modell PR 2-HS A 12, im Wert von 1300 Euro. Der Laser befand sich auf einer frei zugänglichen Baustelle in der Straße "Zum Keglerheim, Nr. 1 -3". Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

