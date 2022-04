Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.04.2022 gegen 07:00 Uhr wurde ein 31-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Wachenheim, in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes, verletzt. Der 31-Jährige befuhr mit seinem Rennrad die Weinstraße, berührte vermutlich den Bordstein, stürzte und verletzte sich dabei an Oberkörper und Kopf. Der Verletzte wurde beim Eintreffen der Polizei bereits vom DRK versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem Verkehrsunfall war nach jetzigem Ermittlungsstand kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Am Rennrad entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

