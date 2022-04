Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach-Queckenberg: Unbekannte bei Einbruchsversuch beobachtet

Rheinbach (ots)

Am Samstagabend (16.04.2022) wurden zwei unbekannte Personen bei einem mutmaßlichen Einbruchsversuch in Rheinbach-Queckenberg beobachtet.

Zur Tatzeit gegen 21:45 Uhr klingelte es an einem Einfamilienhaus in der Straße "Alte Höhle". Ein Bewohner, der die Haustüre nicht unmittelbar öffnete, sah kurz darauf zwei Männer an der Hausrückseite, die versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Als der Mann die Unbekannten ansprach, ergriffen diese die Flucht. Dabei liefen beide ersten Angaben zufolge zu einem Pkw, der in etwa 50 Metern Entfernung gewartet haben soll und sodann mit den Männern davonfuhr. Nähere Angaben zu dem Auto liegen bislang nicht vor. Die mutmaßlichen Einbrecher werden beide als etwa 1,85 m groß, dunkel gekleidet und von schmaler Statur beschrieben.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

