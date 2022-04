Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt/-Zentrum: BMW-Fahrer flüchtete vor der Polizei

Bonn (ots)

Am Fritz-Schroeder-Ufer in der Bonner City endete in der Nacht zu Freitag (15.04.2022) die Flucht eines BMW-Fahrers vor der Polizei. Er hatte sich zuvor in der Weiherstraße einer Polizeikontrolle entzogen und war mit seinem Auto vor den Beamten davongefahren. Dabei kam es zu zwei Verkehrsunfällen und mehreren gefährlichen Situationen.

Gegen 02:10 Uhr hatte der Mann einen Streifenwagen der City-Wache umfahren, dessen Insassen den weißen BMW gerade kontrollieren wollten, da er die Weiherstraße ihnen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkommend unter Missachtung der Einbahnstraßenregelung befahren hatte. Er bog dann verbotswidrig nach links in die Maxstraße ab, wo mindestens eine Person dem mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtenden Auto durch einen Sprung von der Fahrbahn ausweichen musste.

An der Ecke Heerstraße/Bornheimer Straße kollidierte der flüchtende BMW dann mit einem geparkten Peugeot, setze seine Fahrt aber unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln über Bornheimer Straße, Lievelingsweg, Heinrich-Böll-Ring, Vorgebirgsstraße, Ellerstraße, Bornheimer Straße, Hochstadenring, Kaiser-Karl-Ring und Augustusring fort. Dort kollidierte der Wagen, dessen Verfolgung von den Beamten zwischenzeitlich abgebrochen werden musste, mit einem Verkehrsschild. Wenig später wurde der beschädigte BMW im Rahmen der Fahndung unverschlossen in einer Parkbucht am Fritz-Schroeder-Ufer festgestellt. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin waren offenbar zu Fuß geflüchtet. Beide können bislang als etwa 20-25 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben werden.

Das Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, im Rahmen derer auch die Anschrift des Fahrzeughalters überprüft wurde, führten nicht zu dessen Feststellung.

In der Folge wurden Ermittlungen wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und anderer Verstöße eingeleitet. Das Verkehrskommissariat 1 übernimmt die weitere Sachbearbeitung zu dem Geschehen. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Flucht des weißen BMW beobachtet haben, sich unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

