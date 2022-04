Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oelinghoven: Unbekannter bei Einbruchsversuch überrascht

Königswinter (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am frühen Donnerstagmorgen (14.04.2022) gegen 05:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Wilhelm-Liebertz-Straße in Oelinghoven eingedrungen.

Zur Tatzeit verschaffte sich der Unbekannte auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Räumen. Ein Bewohner stellte in der Folge einen Taschenlampenschein im Haus fest und überraschte den Mann, der sodann durch die Terrassentüre aus dem Haus rannte und in eine unbekannte Richtung flüchtete. Er kann bislang nur als etwa 1,80-1,85 m groß, dunkel gekleidet und mit sportlicher Statur beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

