POL-BN: Bonn-Auerberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - Am 29.03.2022 wurde der Bonner Polizei der Fund von zahlreichen Schmuckstücken in dem Garten eines Hauses auf der Straße An der Nesselburg gemeldet. Drei Tag später, am 01.04.2022, wurde in Mehlem erneut Schmuck aufgefunden. Diesmal im Bereich des Mehlemer Bachs an der Domhofstraße. Aufgrund der Umstände des Auffindens muss derzeit in beiden Fällen ...

mehr