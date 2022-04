POL-BN: Polizei Bonn verteilt Info-Flyer für Geflüchtete aus der Ukraine

Bonn (ots) - Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 der Bonner Polizei ermitteln nach zwei Autoaufbrüchen am Friedhof auf dem Plantanenweg in Beuel und suchen Zeugen. Am vergangenen Samstag (09.04.2022) in der kurzen Tatzeit zwischen 15:20 Uhr und 15:45 Uhr schlugen Unbekannte dort die Seitenscheibe eines geparkten Autos ein und entwendeten eine auf dem ...

mehr