POL-BN: Mülltonnenbrand an Mehrfamilienhaus in Rheinbach - Sechs Bewohner durch Rauchentwicklung verletzt - Geparkter Pkw beschädigt - Kripo bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den späteren Abendstunden des 12.04.2022 informierten Anwohner der Gerbergasse in Rheinbach Feuerwehr und Polizei über den Brand mehrerer Mülltonnen, die nahe einer Hausfassade an einem Mehrfamilienhaus aufgestellt waren.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Brandgeschehen unter Kontrolle. Durch die entstandene starke Rauchentwicklung wurden insgesamt sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses verletzt. Nach erfolgter Erstversorgung vor Ort wurden sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Nach den ersten Feststellungen wurde neben der Hausfassade auch ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw beschädigt - es entstand ein Sachschanden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von einer Brandstiftung aus. Das zuständige KK 11 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen und fragt:

Wer hat in den Abendstunden des 12.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 21:30 und 24:00 Uhr Beobachtungen zu möglichen verdächtigen Personen gemacht, die mit dem geschilderten Brandgeschehen in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nehmen das KK 11 und die Kriminalwache unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

