Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aus aktuellem Anlass: Die Polizei Ahrweiler warnt vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Im Laufe des heutigen Nachmittages kam es zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter im Bereich der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler. In allen Fällen gab sich der Anrufer als Polizist aus. Im Laufe der Gespräche versuchte der unbekannte Täter Informationen über die persönlichen Verhältnisse der Geschädigten zu erlangen. Es kam in keinem Fall zu einem Schadenseintritt. Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler weist darauf hin, Unbekannten am Telefon keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen oder Bankdaten zu geben. Bei ähnlich gelagerten Fällen kontaktieren Sie in jedem Fall die örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell