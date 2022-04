Polizei Bonn

POL-BN: Pressetermin - Vorstellung und Verteilung von Infoflyern für Geflüchtete aus der Ukraine

Bonn (ots)

Für die Menschen, die vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geflohen sind und in Bonn Zuflucht gefunden haben, haben die Bonner Polizei und die Stadt Bonn Informationsflyer erstellt.

Am Mittwoch, 13. April 2022, um 11 Uhr in der städtischen Erstanlaufstelle, Ernst-Robert-Curtius-Straße 12, Buschdorf,

werden Ihnen Vertreter*innen von Polizei und Stadt die Flyer vorstellen und vor Ort an Geflüchtete verteilen.

Anmeldung: Medien, die an dem Termin teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis Dienstag, 12. April, 12 Uhr, per Mail an presseamt@bonn.de oder telefonisch unter 0228 - 77 3000 anzumelden.

Bitte beachten Sie: Während des Termins ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen.

