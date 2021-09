Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 31-jähriger beschießt fahrenden Pkw mit Zwille und Stahlkugeln

Hildesheim (ots)

Einen größeren Schreck bekam eine Familie mm 24.09.2021 gegen 21:15 Uhr in der Waterloostraße in der Hildesheimer Oststadt, als es im fahrenden Fahrzeug deutlich knallte - ein 31-jähriger Hildesheimer hatte das Fahrzeug mit Zwille und Stahlkugeln beschossen.

Als es auf der Parkplatzsuche plötzlich knallte, fuhr der geschädigte Fahrzeugführer zunächst weiter, stellte jedoch nach Verlassen des Pkw fest, dass sich im Fenster beim Fahrersitz eine deutliche, rundliche Beschädigung im Glas befindet. Seine Frau ging die gefahrene Strecke zurück und konnte einen Mann am Fenster eines Mehrparteienhauses erkennen. Dieser pöbelte vorbeilaufende Passanten an und warf Feuerwerkskörper aus dem Fenster. Hieraufhin informierte das Paar die Polizei. Diese betraten die Wohnung des Mannes und konnten bei diesem unter anderem eine Zwille und Stahlkugelgeschosse auffinden. Diese wurden durch die eingesetzten Beamten beschlagnahmt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen und dauern an.

