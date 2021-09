Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Hildesheimer Str. (jb) Am 23.09.2021, zwischen 15.45 und 16.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hildesheimer Str. zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang Unbekannte schlug beim Öffnen seiner Fahrzeugtür gegen die rechte Fahrzeugseite des Kia, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro entstand. Hiernach verließ er die Unfallstelle ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Flüchtigen erbittet die Polizei Sarstedt unter der Tel.: 05066/9850.

