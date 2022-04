Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verdacht des Fahrraddiebstahls - Zwei Männer vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am frühen Mittwochmorgen (13.04.2022) die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls aufgenommen. Gegen 02:50 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge zwei verdächtige Personen am Konrad-Adenauer-Platz beobachtet, die zu diesem Zeitpunkt die Schlösser von zwei Fahrrädern aufbrachen. Der Mann wählte den Notruf 110 und alarmierte die Polizei. Ein Streifenteam der Polizeiwache Ramersdorf eilte daraufhin zum Tatort und konnte die beiden Männer (28, 62) mit den Fahrrädern auf der Sankt Augustiner Straße stellen. Im Umfeld fanden die Beamten mutmaßliches Tatwerkzeug. Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit noch an.

