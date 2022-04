Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall in Bonn-Gronau

35-jähriger Unfallbeteiligter war berauscht

Bonn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13.04.2022) ist bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Gronau ein 62-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.

Der Mann war gegen 04:10 Uhr von der BAB 562 auf die Friedrich-Ebert abgebogen. In der Folge war der 62-Jährige dann bei einem Spurwechsel mit dem Auto eines 35-jährigen Autofahrers zusammengestoßen. Bei der Unfallaufnahme durch ein Streifenteam der Wache Bad Godesberg zeigte sich der 35-Jährige dann unangemessen heiter und redselig. Er schwankte leicht und schwitzte stark. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Zu allem Überfluss war auch ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain und Amphetamine. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an, die ein Arzt dem Autofahrer in einem Krankenhaus entnahm. Der aus Albanien stammende Mann, der in Deutschland keien festen Wohnsitz hat, musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 900 Euro bezahlen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell