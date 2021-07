Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Diebe klauen Fahnenmast und politische Partei-Flagge (27.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben an zwei verschiedenen Tagen von einem Grundstück in der Hauptstraße Gegenstände mit politischer Werbung gestohlen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21./22. Juli, klauten die Diebe einen etwa drei Meter hohen Holzmast, an dem eine Flagge der Partei "Die Linke" befestigt war. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 26./27. Juli, stahlen, vermutlich die gleichen Täter, ein Werbebanner, auf dem sich ebenfalls die Partei "Die Linke" präsentierte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 100 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

