Bei einem Unfall leicht verletzt hat sich ein Autofahrer am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 33, Höhe der Einmündung der Straße "Sommerbergweg". Ein 61-Jähriger fuhr mit einem Mazda in Richtung St. Georgen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem talwärts fahrenden 51-jährigen Mercedes Vito-Fahrer zusammen. Der Unfallverursacher erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. An den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

