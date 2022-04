Polizei Bonn

POL-BN: Autoaufbrüche am Friedhof in Beuel - Handtaschen im Fahrzeug zurückgelassen - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 der Bonner Polizei ermitteln nach zwei Autoaufbrüchen am Friedhof auf dem Plantanenweg in Beuel und suchen Zeugen.

Am vergangenen Samstag (09.04.2022) in der kurzen Tatzeit zwischen 15:20 Uhr und 15:45 Uhr schlugen Unbekannte dort die Seitenscheibe eines geparkten Autos ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche, in der sich u.a. die Geldbörse sowie das Mobiltelefon der Geschädigten befanden.

Einen Tag später, am Sonntag (10.04.2022), war erneut der Parkplatz des Friedhofs Tatort eines Pkw-Aufbruchs. Tatzeit war hier zwischen 18:50 Uhr und 19:00 Uhr. Auch in diesem Fall wurde eine Handtasche im Auto zurückgelassen, die die unbekannten Täter nach dem Einschlagen der Seitenscheibe entwendeten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals Wertsachen in ihrem Fahrzeug - auch nicht versteckt. Auch bei kurzem Verlassen des Fahrzeugs keine Wertsachen im Wagen zurücklassen. Weitere Informationen zu dem Thema unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

