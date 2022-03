Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Hasebrink wurde am Montagvormittag oder am Montagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und rissen einen Safe von der Wand, den sie dann aufbrachen. Die Täter nahmen mindestens sechs Uhren mit.

Auf der Höhe wurde zwischen Freitagabend und Montagmittag in eine Lagerhalle eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten mehrere Kanister mit Pflanzenschutzmitteln.

Castrop-Rauxel:

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen wurde in ein Restaurant Am Stadtgarten eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster zum Büro ein und gelangten so ins Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten das Büro und flüchteten mit Bargeld, Spirituosen und einem Tablet.

Dorsten:

Auf der Reiherstraße sind unbekannte Täter zwischen Montagvormittag und Montagmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Im dritten Obergeschoss wurde eine Wohnungstür aufgehebelt und dann die Räume durchsucht. Die Täter erbeuteten Bargeld.

Recklinghausen:

Zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde in ein Wohn- und Geschäftshaus auf dem Kaiserwall eingebrochen. Die unbekannten Täter warfen die Fensterscheibe eines Büros mit einem Stein ein und durchsuchten dann das Büro. Gestohlen wurde eine Geldkassette.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

