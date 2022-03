Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Dattelner Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 29-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick fuhr heute (09.15 Uhr) auf der Klein-Erkenschwicker-Straße in Richtung Holtgarde und bog dann nach links auf die Waldstraße ab. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 30-jährigen Dattelner zusammen, der auf der Klein-Erkenschwicker-Straße in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Der Dattelner erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell