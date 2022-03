Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kollision im Kreuzungsbereich - zwei leicht Verletzte

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Westerholter Straße/ Feldstraße verunglückten am Montag (17.35 Uhr) zwei Autofahrer und erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Ein 61-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick bog von der Feldstraße nach links auf die Westerholter Straße ab. Er beabsichtigte weiter in Richtung Recklinghausen zu fahren. Dabei stieß er mit dem Auto eines 48-jährigen Recklinghäusers zusammen, der auf der Feldstraße in Richtung Langenbochum unterwegs war. An den zwei Autos entstand erheblicher Sachschaden (ca. 35.000 Euro). Sie wurden abgeschleppt.

