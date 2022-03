Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 21:15 Uhr, wollte eine 27-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen von der B224 aus nach links in die Prosperstraße einbiegen. Kurz vor dem Einmüdungsbereich zur Prosperstraße kollidierte ein 36-jähriger Autofahrer aus Essen mit dem Fahrzeug der 27-Jährigen. Er war auf der B224 in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Die 27-Jährige und der 36-Jährige wurden schwer verletzt in Krankenhäuser transportiert. Das Auto des Esseners wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Auto der Gelsenkirchenerin musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand etwa 55.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

