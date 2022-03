Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Junger Mann bei Schlägerei verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Parkplatz Am Markt hat es am frühen Montagnachmittag eine Schlägerei gegeben. Nach bisherigen Erknntnissen waren insgesamt vier Personen beteiligt. Die Männer hatten sich anfangs, gegen 14.30 Uhr, verbal gestritten. Danach wurde es handgreiflich, zwei Männer sollen dabei die beiden anderen geschlagen haben. Ein 21-Jähriger aus Bochum musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Bekannter, ein 29-Jähriger aus Bochum, blieb unverletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten - einer davon in einem Auto. Der Halter konnte ermittelt werden. Ob es sich dabei um einen der Tatverdächtigen handelt, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu der Schlägerei und/oder den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

