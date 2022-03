Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Radfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 38-jähriger E-Bike-Fahrer aus Haltern am See in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Mann war am Montag, gegen 16:45 Uhr, vom Hellweg aus in den Kreisverkehr in Höhe der Thiestraße eingefahren. Hier wurde er von einem 89-jährigen Autofahrer aus Haltern am See erfasst, der gerade in den Kreisverkehr einfahren wollte.

Bei dem Unfall entstand knapp 1.000 Euro Sachschaden.

