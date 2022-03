Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Alleinunfall mit einem schwer Verletzten und hohem Sachschaden

Recklinghausen

Bei einem Unfall auf der Heibeckstraße verletzte sich ein Autofahrer aus Lüdinghausen schwer und verursachte einen Sachschaden von ca. 80.000 Euro. Rettungskräfte fuhren ihn ein Krankenhaus.

Am Dienstagmorgen fuhr ein 16-Jähriger aus Lüdinghausen mit einem Auto auf der Heibeckstraße in Richtung Südring; der genaue Unfallort liegt etwa 60m vor der Cannockstraße. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Ein Auto wurde aufgrund der Aufprallwucht gegen das Wohnhaus geschoben und blieb dort unter einem Balkon hängen. Der zweite Wagen wurde gegen eine Grundstücksmauer geschleudert. Der Fahrer selbst kam mit seinem Auto schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Da sich vor Ort erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde dem jungen Mann im Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Auto des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Es handelt sich um das Fahrzeug eines der Erziehungsberechtigten. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

