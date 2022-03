Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Wohnungseinbrecher festgenommen und in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Nach einem Wohnungseinbruch an der Bladenhorster Straße nahm die Polizei vergangenen Donnerstag einen 46-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel fest. Er wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Nun sitzt der 46-Jährige in U-Haft.

Der Castroper sei am Donnerstag, gegen 18 Uhr, in eine Wohnung an der Bladenhorster eingestiegen und vom 35-jährigen Wohnungsinhaber auf frischer Tat ertappt worden. Er hielt den Fremden bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 46-Jährige soll ein auf Kipp stehendes Fenster aufgedrückt haben und auf diese Weise in die Wohnung gelangt sein.

Es besteht der Verdacht, dass er für weitere Wohnungseinbrüche in Castrop-Rauxel in Frage kommt. Die Ermittlungen dauern an.

