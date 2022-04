Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Katalysator von Pkw am Bahnhof abgeflext

Bramsche (ots)

Der Diebstahl eines Pkw-Katalysators ereignete sich am Dienstag auf dem Parkplatz des Bramscher Bahnhofs. In der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:30 Uhr flexten Unbekannte das Bauteil unter einem blauen Toyota Starlet ab und entwendeten es. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen am Bahnhof entsprechende Arbeiten auffielen. Der Katalysator wurde mutmaßlich mit einer (Akku-)Flex abgetrennt. Hinweise bitte an das Kommissariat in Bramsche unter 05461/915300.

