Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw kam von Fahrbahn ab

Voltlage (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:10 Uhr, befuhr eine 27-jährige Frau aus Voltlage die Fürstenauer Straße in Richtung Fürstenau. Kurz vor der Einmündung Jägerweg verlor die Frau die Kontrolle über ihren Ford Kuga und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, dort streifte sie einen Straßenbaum. Durch starkes Gegenlenken geriet der Pkw dann nach links von der Fahrbahn ab und kam an einem Straßenbaum zum Stehen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der verunfallte Ford musste abgeschleppt werden, er war nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die L71 bis etwa 09:40 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

