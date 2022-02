Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brand in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Die Polizei und die Feuerwehr sind seit heute Morgen im Gewerbegebiet in Grevesmühlen aufgrund eines Brandes im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Feuer gegen 08:45 Uhr an der Straße Langer Steinschlag bemerkt. Das Firmengebäude, bestehend aus Lagerhalle und Bürogebäude, einer dort ansässigen Innenausbau Firma geriet in Brand. Die Brandursachenerforschung wird der Teil der laufenden Ermittlungen sein. Ein Brandursachenermittler ist bereits angefordert. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Aufgrund der Rauchentwicklung sind aktuell das Gewerbegebiet in Grevesmühlen und die B105 zeitweise gesperrt. Bisher sind acht Personen als leicht verletzt registriert, davon wurden vier Personen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das Ausmaß der Schäden ist derzeit noch nicht absehbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell