Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Warnung vor Taschendiebstählen in Gadebusch

Gadebusch (ots)

Täter nutzten gestern die Gelegenheit und entwendeten Portmonees von Rentnern.

Am gestrigen Vormittag wurde in einem Fall ein 77-Jähriger und in einem anderen Fall eine 90-Jährige Opfer von Handtaschendiebstählen in Gadebusch. Den Diebstahl selbst hatten die Senioren nicht bemerkt. Erst als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollten, stellten sie das Fehlen ihrer Börsen fest.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: - Tragen Sie Geld, Papiere oder Geldkarten in verschlossenen Innentaschen immer möglichst dicht am Körper - Hand- oder Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden - Keinesfalls sollten Geldbörsen oben in Einkaufskörbe oder -taschen abgelegt werden, zudem wird dringend davon abgeraten Handtaschen im Einkaufswagen zurückzulassen.

Erschweren Sie potentiellen Tätern den Zugriff auf Ihre Wertsachen.

Mehr Informationen zum Thema Diebstahl gibt es auf der Seite www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

