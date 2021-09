POL-ME: Über 2 Promille: Betrunken Fahrerflucht begangen - Heiligenhaus - 2109126

Polizei Mettmann

Heiligenhaus

Mettmann

Die Polizei hat am Donnerstagabend (23. September 2021) den Führerschein eines 73-jährigen Heiligenhausers beschlagnahmt, nachdem dieser zuvor im erheblich betrunkenen Zustand eine Verkehrsunfallflucht begangen hatte.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:50 Uhr war der 73-Jährige mit seinem Skoda über die Ludgerusstraße auf den Parkplatz eines Discounters an der Rheinlandstraße gefahren. Dabei fuhr er zunächst gegen ein Verkehrsschild, ehe er seinen Wagen schließlich in einen Metallzaun hineinfuhr. Unbekümmert davon stieg der Mann anschließend aus seinem Auto und torkelte in eine nahegelegene Kneipe, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Zwei Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Die beiden Männer alarmierten daraufhin die Polizei und schilderten ihnen ihre Beobachtungen. Die kurz darauf eingetroffenen Beamten konnten den Unfallfahrer daraufhin in der Kneipe antreffen, wobei sie feststellten, dass er ganz erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da der Mann in der Kneipe bislang nichts bestellt oder getrunken hatte, konnten die Polizisten einen Nachtrunk ausschließen und bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest feststellen, dass der Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, bei seiner Unfallfahrt rund 2,1 Promille "intus" hatte (1,07 mg/l).

Die Konsequenzen für den Heiligenhauser:

Er musste mit zur Wache, wo zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Bei der Unfallfahrt des Mannes war insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell