Polizei Münster

POL-MS: Versuchte Vergewaltigung - Polizei sucht mit Phantombild nach Tatverdächtigem

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat eine 21-jährige Studentin aus Münster am frühen Dienstagmorgen (14.9., 6:53 Uhr) auf dem Fußweg der Appelbreistiege in Gievenbeck gewaltsam zu Boden gebracht. Mit mutmaßlich sexuellen Absichten drückte er die Frau auf den Asphalt und zog sie Richtung Gebüsch. Als die 21-Jährige sich körperlich und lautstark verbal wehrte, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in Richtung Busso-Peus-Straße.

Der Täter wird als hellhäutiger, deutschsprachiger, 1,75 bis 1,80 Meter großer, 20 bis 25 Jahre alter Mann beschrieben. Er ist schlank, hat braune Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen Dreitagebart. Die Kapuze seines dunklen Pullovers hatte er über den Kopf gezogen.

Hinweise zu dem beschriebenen Tatverdächtigen/auf dem Phantombild rekonstruierten Gesicht nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell