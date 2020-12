Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Zusammenstoß zweier Lkw in Langenhagen

HannoverHannover (ots)

Bei der Kollision zweier Lastwagen sind am frühen Dienstagmorgen, 15.12.2020, in Langenhagen die beiden Fahrer verletzt worden. Nachdem einer der Laster verkehrsbedingt halten musste, fuhr der andere auf. Dessen Fahrer kam ins Krankenhaus. Es entstand hoher Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 44 Jahre alte Fahrer eines Scania mit Auflieger am Dienstagmorgen gegen 05:45 Uhr auf der Flughafenstraße in Fahrtrichtung Langenhagen unterwegs. Im Bereich einer Ausfahrt musste der Fahrer jedoch verkehrsbedingt bremsen. Der Fahrer eines nachfolgenden Mercedes-Benz Actros fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 30 Jahre alte Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des vorausfahrenden Lkw kam mit leichten Blessuren davon.

Bei dem Auffahrunfall entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bezifferte diesen mit 103.000 Euro. Gegen den 30 Jahre alten Mercedes-Fahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Infolge des Unfalls und der anschließenden Bergungsarbeiten blieb die Flughafenstraße bis zum Vormittag gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden. /ram, mr

