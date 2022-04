Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw prallte gegen Baum

Melle (ots)

Am Montagabend, gegen 21:05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Melle die Hannoversche Straße in Richtung Buer. Kurz hinter der Einmündung In der Heide verlor der 20-Jährige in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen 5er BMW. Das Fahrzeug geriet nach rechts auf den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und konnte den Pkw noch selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgetretene Betriebsstoffe. Die Hannoversche Straße war bis etwa 22 Uhr halbseitig gesperrt, zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

