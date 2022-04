Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagmorgen (08.45 Uhr) und Freitagmittag (14.45 Uhr) ist ein Mehrfamilienhaus in der "Buersche Straße" in Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gebäude in der Nähe der Straße "An der Humboldtbrücke". Anschließend hebelten die Unbekannten eine Wohnungstür im sechsten Obergeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit einer vierstelligen Summe Bargeld flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2115 oder- 3203 entgegen.

