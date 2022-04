Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: 14 Wohnungen nach Vandalismus im Rohbau betroffen - Polizei sucht Zeugen

Hasbergen (ots)

Zwischen Samstagabend (19 Uhr) und Sonntagmorgen (9.30 Uhr) haben Unbekannte in einem Rohbau an der "Holzhauser Straße" in Unwesen getrieben. Die Täter verschafften sich zunächst unerlaubt Zutritt zu dem Gebäude in der Nähe der Straße "Riedweg". Im Innern des Bauwerks beschädigten die Unbekannten in vierzehn Wohnungen sämtliche WC-Spülkästen und zahlreiche Anschlüsse für die Fußbodenheizung. Schließlich verließen die Täter den Rohbau und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell