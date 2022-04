Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Zeugen nach Unfallflucht auf Bankparkplatz gesucht

Bad Iburg (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf dem Parkplatz einer Bank in der "Münster Straße", gegenüber der "Große Straße", zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 10.30 Uhr und 11.10 Uhr beschädigte ein Unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren einen Ford Transit, der in einer Parklücke vor dem Hauptgebäude abgestellt wurde. Der Verursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

