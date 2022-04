Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Zeuge nach Unfall auf der Hannoversche Straße

Osnabrück (ots)

Am späten Montagnachmittag ist es auf der "Hannoversche Straße" zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Motorrad gekommen. Nun sucht die Polizei einen Audifahrer, der möglicherweise als Zeuge zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen kann. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Kreuzung zur der Straße "Großer Fledderweg". Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Transporter gegen 17 Uhr die "Hannoversche Straße" in Richtung Voxtrup. An der Einmündung "Großer Fledderweg" bog der Mann aus Georgsmarienhütte nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 17-jährige Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem weißen VW sowie dem rot-schwarzen Kraftrad sind Sachschäden entstanden. Die Polizei sucht nun nach einem Audifahrer, der zur Unfallzeit an der besagten Kreuzung hielt und möglicherweise Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann. Der Zeuge wird gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell