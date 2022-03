Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Blumengeschäft - Zeugen gesucht

Quakenbrück (ots)

In ein Blumengeschäft an der Badberger Straße unweit des Wiesengrunds verschafften sich zwischen Dienstagabend (18.30 Uhr) und Mittwochmorgen (08.30 Uhr) unbekannte Täter unerlaubten Zugang. Nachdem sie offenbar zunächst vergeblich versuchten eine Seitentür zu beschädigen um ins Gebäude zu gelangen, zerstörten sie im Anschluss ein rückwärtiges Fenster und gelangten ins Innere. Dort nahmen sie Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei unter 05431/907760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell