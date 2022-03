Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tödlicher Verkehrsunfall an der Römereschstraße - Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehlt gegen Verursacher - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen verlor ein 62-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Römereschstraße sein Leben.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5178269

Nun hat die Staatsanwaltschaft in Osnabrück Haftbefehl gegen den 43-jährigen Verursacher beantragt. Dem Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird eine fahrlässige Tötung vorgeworfen, er soll spätestens am morgigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei nahm den Lkw-Fahrer vorerst in Gewahrsam. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

