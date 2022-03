Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tödlicher Verkehrsunfall an der Römereschstraße - Fahrradfahrer wurde von Lkw erfasst

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Römereschstraße Ecke Kiefernweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Wallenhorst sein Leben verlor.

Gegen 08.30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die Römereschstraße in Fahrtrichtung Pagenstecher Straße. In Höhe des Kiefernwegs beabsichtigte der Mann aus Belarus nach rechts in diesen einzubiegen. Dabei übersah er den in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Der 62-jährige Zweiradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Zentrale Verkehrsdienst der Polizeiinspektion Osnabrück führt derzeit eine maßstabsgetreue Aufnahme der Unfallstelle durch, welche noch einige Stunden andauern wird. Es kommt daher zu Straßensperrungen sowie Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwischenzeitlich waren zehn Streifenwagen eingesetzt. Ein Notfallseelsorger war ebenfalls in den Einsatz involviert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell