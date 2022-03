POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Diebe schlugen Fahrzeugscheibe ein - Polizei sucht Zeugen

Badbergen (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B214 bei Badbergen sind am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Sie wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 15.45 Uhr befuhr eine 57-Jährige mit ihrem BMW die Bundesstraße in Richtung Holdorf. An der Kreuzung zur Holdorfer Chaussee (L75) beabsichtigte die BMW-Fahrerin nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie die ...

mehr